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Hizbullah Lideri Nasrallah'dan İsrail'e Sert Tepki

Nasrallah, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını savaş ilanı olarak nitelendirdi ve büyük bir darbe aldıklarını ifade etti.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 18:54
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 18:54
Hizbullah Lideri Nasrallah'dan İsrail'e Sert Tepki

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın Açıklamaları

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İsrail’in son günlerdeki saldırılarının Lübnan'daki direniş tarihinde ciddi bir darbe yarattığını belirtti. Televizyondan yaptığı konuşmada, salı ve çarşamba meydana gelen saldırıların 37 kişinin ölümüne ve binlerce insanın yaralanmasına yol açtığını ifade etti.

Patlamaların Etkileri

Nasrallah, patlamaların çoğunun hastaneler, çarşılar, yollar ve evlerde meydana geldiğini ve özellikle kadınlarla çocukların ciddi şekilde etkilendiğini belirtti. Görme yetisinin kaybıyla sonuçlanan yaralanmalar nedeniyle hastanelerde büyük bir yoğunlaşma yaşandığına dikkat çekti.

İsrail'in Saldırıları Nasıl Nitelendirildi?

"İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılarıyla kırmızı çizgileri aştı" diyen Nasrallah, yaşananların bir savaş ilanı niteliği taşıdığını vurguladı. Ayrıca, İsrail'in bir dakikada 4 bin kişiyi öldürme hedeflediğini ve saldırıların niyetinin büyük kayıplar vermek olduğunu söyledi.

Direniş Cephesinin Gücü

Hizbullah'ın 8 Ekim'den bu yana oluşturduğu destek cephesinin, İsrail'in saldırılarında etkili olduğuna inanan Nasrallah, bu saldırıların kendilerini yıkamayacağını, bilakis daha güçlü hale getirecek deneyimler kazandıracağının altını çizdi.

İsrail'in Kuzeyden Göç Edenlerine Yanıt

Tel Aviv yönetiminin kuzeyden göç eden İsraillileri geri getirme çabalarına da değinen Nasrallah, "Savaş sona ermeden kuzeydeki İsrailliler evlerine dönemez. Bu dönüşün tek yolu savaşın durmasıdır" dedi.

Güvenlik Koridoruna Dikkat

İsrail'in Lübnan topraklarında güvenlik koridoru oluşturacağına dair iddialarını da eleştiren Nasrallah, bu tür bir girişimin "pusa dönüşeceğini" ifade etti. Ayrıca, salı ve çarşamba günlerindeki saldırılara verilecek yanıtın zaman, yer ve mahiyetinin kendileri tarafından belirleneceğini söyledi.

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