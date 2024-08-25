Hizbullah Lideri Nasrallah, Misilleme Gecikmesi Üzerine Değerlendirmelerde Bulundu

Hasan Nasrallah'ın Açıklamaları

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, hareketin üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'e yönelik suikast sonrası verilen misillemenin ertelenmesine dair önemli nedenleri açıkladı.

Nasrallah, televizyondaki canlı yayınında yaptığı konuşmada, söz konusu suikastın ardından İsrail'e yönelik saldırının bugün gerçekleştirildiğini belirtti. Bu saldırıyı, Erbain etkinlikleriyle eş zamanlı olarak "Erbain operasyonu" olarak adlandırdıklarını ifade etti. Ayrıca, İsrail'in Şükür'ü öldürerek tüm kırmızı çizgileri aştığını vurguladı.

Misilleme İçin Beklemek Neden Gerekliydi?

Nasrallah, şu açıklamalarda bulundu: "ABD ile İsrail'in teyakkuzda olduğu bir süreçte acele etmek, başarısızlık anlamına gelebilirdi. Direniş ekseni olarak ortak mi, münferit mi harekete geçeceğimizi belirlemek için istişareye ihtiyaç duyduk." Bu karara ulaşmalarının ardında yatan bir diğer sebep ise Gazze'de ateşkes müzakerelerine zaman tanımak istemeleri oldu.

Saldırının Detayları

Açıklamalarına devam eden Nasrallah, "Hedefin askeri nitelikte ve suikastla bağlantılı olması gerektiğine karar verdik. Öncelikli hedefimiz Glilot askeri üssüydü." dedi. Bu üssün, Lübnan'a 110 kilometre, Tel Aviv'e ise 1500 metre mesafede bulunduğunu ekledi.

Ayrıca, Hizbullah'ın 300 katyuşa füzesi fırlattığını ve İHA'ları devreye soktuklarını belirterek, "Beka bölgesinden ilk defa İHA fırlatıldı ve tüm İHA’lar hedefe ulaştı." şeklinde konuştu.

İsrail'in Yalanları ve Strateji

İsrail'in füzeleri etkisiz hale getirdiği yönündeki iddialarını yalan olarak değerlendiren Nasrallah, "Biz bu operasyonda balistik füze kullanmadık ancak gelecekte kullanabiliriz." dedi. Ayrıca, İHA fırlatma platformlarının zarar görmediğini ve sıradan vadilerin vurulduğunu ifade etti.

Nasrallah, İsralli yetkililerin "büyük askeri başarı" iddialarının yalan olduğunu, gerçeklerin ise farklı olduğunu sözlerine ekledi.