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Hizbullah Liderliği, Suikasta Cevap Verileceğini Açıkladı

Lübnan'daki bir politikacı, Hizbullah'ın anayasal cevabının kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 14:02
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 14:02
Hizbullah Liderliği, Suikasta Cevap Verileceğini Açıkladı

Hizbullah'a Yönelik Suikaste Cevap Beklentisi

Lübnan'da bir siyasi lider, Hizbullah'ın, Beyrut'ta düzenlenen hava saldırısında komutanlarından Fuad Şükür'ün öldürülmesine karşı vereceği yanıtın kaçınılmaz olarak geleceğini söyledi.

Olayın Ardındaki Gelişmeler

Beyrut'taki hava saldırısında Şükür ile birlikte toplamda yedi kişi yaşamını yitirmişti. Adının açıklanmasını istemeyen lider, Hizbullah'ın bu tür bir saldırıya yanıt vermekten kaçınmasının nedeninin, ABD'nin arabuluculuğunda sürdürülen ateşkes müzakereleri olduğunu ifade etti.

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Siyasi lider, İsrail Başbakanı'nın uzlaşmaz tutumunun, Katar'daki müzakereleri olumsuz etkilediğini ve Mısır'da planlanan görüşmelerin de tehlikeye girdiğini vurguladı.

Fuad Şükür Hakkında Bilgiler

30 Temmuz 2023 tarihinde düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybeden Fuad Şükür'ün, daha önce Hizbullah'ın hassas füze projesinin komutanı olarak görev yaptığı biliniyor. Ayrıca, Şükür, 1983 yılında Beyrut'ta gerçekleşen ABD Deniz Piyadeleri kışlasının bombalanında da rolü olduğu gerekçesiylese Washington tarafından aranan kişiler arasında yer aldı.

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