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Hizbullah, Lübnan'a Sızan İsrail Askerlerini Geri Püskürttü

Hizbullah, El-Lebbune'de İsrail askerlerinin sızma girişimini başarıyla engellediğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 18:00
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 18:00
Hizbullah, Lübnan'a Sızan İsrail Askerlerini Geri Püskürttü

Hizbullah, İsrail Askerlerine Göz Açtırmadı

Hizbullah, Lübnan'ın güney bölgesindeki El-Lebbune beldesine sızmaya çalışan İsrail güçlerini etkin bir şekilde püskürttüğünü duyurdu. Yapılan açıklamada, Hizbullah mensuplarının sızma girişimini tespit ettikleri ve sonrasında çıkan çatışmalar sonucu İsrail askerlerinin geri çekilmek zorunda kaldığı bildirildi.

Çatışmalar ve Zayiatlar

İsrail saflarında meydana gelen çatışmalarda ölü ve yaralıların olduğu bilgisi paylaşıldı. Ayrıca, İsrail ordusu tarafından resmi olarak yapılan açıklamada, son 24 saatte Gazze Şeridi ve Lübnan'daki çatışmalarda 48 İsrail askerinin yaralandığı belirtildi.

Özellikle 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana devam eden çatışmalar sonucunda yaralı asker sayısının toplamda 4,640'a ulaştığı ifade edildi.

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