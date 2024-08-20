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Hizbullah, Lübnan'da İsrail Saldırısı Sonucu Bir Mensubunu Kaybetti

Lübnan'da Hizbullah, İsrail'in saldırısında 1988 doğumlu bir mensubunun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 00:17
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 00:17
Hizbullah, Lübnan'da İsrail Saldırısı Sonucu Bir Mensubunu Kaybetti

Israil'in Saldırıları Sonuç Veriyor

Hizbullah, Lübnan’ın güneyinde Deyr Kanun Ras el-Ayn beldesine düzenlenen İsrail hava saldırısında bir mensubunun yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Ölü Sayısı 417’ye Ulaştı

8 Ekim 2023 tarihinden bu yana yürütülen operasyonlar sonucunda ölen Hizbullah mensubu sayısı 417’ye yükseldi. Hizbullah yaptığı yazılı açıklamada, hayatını kaybeden kişinin Hüseyin Ali Hüseyin Süleyman olduğunu duyurdu. Süleyman’ın Deyr Kanun Ras el-Ayn beldesinde doğduğu ve "Kudüs yolunda şehit olduğu" vurgulandı.

Olayla ilgili olarak, Lübnan Sağlık Bakanlığına bağlı Halk Sağlığı Acil Operasyon Merkezi, Sur kenti yakınında gerçekleşen saldırıda bir aracın hedef alındığını bildirdi. Bu saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği ve bazı yaralıların olduğu belirtilirken, aynı bilgiyi NNA olarak bilinen Lübnan resmi ajansı da doğruladı.

Ambulansların olay yerine intikal ettiği ve yaralıların tedavi altına alındığı kaydedildi.

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