Hizbullah: Müzakerelerin Başarısı Netanyahu’nun Ciddiyetine Bağlı

Hizbullah'tan Açıklama

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, müzakerelerin başarısının İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ciddiyetine bağlı olduğunu duyurdu. Kasım, ABD'nin, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurma önerisine cevap gönderdiklerini belirtti.

Notlar ve Tutanaklar

Kasım, yaptığı televizyon konuşmasında, "Müzakere kağıdını aldık, dikkatle okuduk, notlarımızı aldık. Temsilciler Meclisi Başkanı Nebih Berri'nin de bu konuda notları var, bunlar bizim notlarımızla uyumlu. ABD Danışmanına Amos Hochstein bu notlar sunuldu ve ayrıntılı olarak üzerinde tartışıldı," şeklinde konuştu.

Müzakere İlkeleri

Hizbullah'ın müzakere ilkelerine değinen Kasım, "İki konuda müzakerede bulunduk. Birincisi, saldırıyı tamamen ve kapsamlı bir şekilde durdurmak, ikincisi ise Lübnan'ın egemenliğini korumak," ifadelerini kullandı.

Sahadaki Durum ve Direniş

Müzakerelerin sonucu beklenirken, sahadaki durumun askıya alınmayacağına dikkat çeken Kasım, "İşgalciler, sahada alamadıkları şeyleri anlaşmayla almayı bekliyordu, bu mümkün değil," dedi. Ayrıca, Hizbullah’ın uzun bir savaşa hazır olduğunu vurgulayan Kasım, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıları sırasında "acı kayıplar" vereceği tehdidinde bulundu.

Gelecek Beklentileri

Kasım, "Direniş, ordular gibi çalışmaz ve onun görevi düşmanın ilerleyişini engellemek değildir. Aksine görevi, nereye ilerlerse oraya direnmektir. Direniş uzun bir savaş yürütebilecek kapasiteye sahiptir. Bedeli ne olursa olsun sahada kalıp savaşacağız, düşman için de bedeli ağır olacak," diye konuştu.

Ayrıca, Kasım, "İsrail, Beyrut'un merkezinde (Hizbullah'ın medya sorumlu ve sözcüsü Muhammed Afif)'e suikast düzenledikten sonra Tel Aviv merkezinin bombalanmasını beklemeliydi," ifadelerini ekledi.

Son olarak, ABD, Lübnan ve Gazze Şeridi'ne saldırılarına devam eden müttefiki İsrail'e verdiği desteğe paralel olarak, Tel Aviv ile Hizbullah arasında bir ateşkes anlaşması yapılmasına aracılık ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.