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Hizbullah, Netanyahu'nun Konutuna İHA Saldırısını Üstlendi

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Kayserya'daki evine düzenlenen İHA saldırısını Hizbullah üstlendi.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 16:49
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 16:49
Hizbullah, Netanyahu'nun Konutuna İHA Saldırısını Üstlendi

Hizbullah'tan Saldırı Açıklaması

Lübnan'da faaliyet gösteren Hizbullah, 19 Ekim tarihinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Kayserya kentindeki konutuna düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısını üstlendi.

İsrail Başbakanlığı'ndan Doğrulama

Hizbullah Sözcüsü Muhammed Afif, düzenledikleri basın toplantısında Netanyahu'nun evine yönelik saldırıyı "tam ve münhasır olarak üstlendiklerini" açıkladı. Aynı zamanda, İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu’nun evinin hedef alındığı doğrulandı.

Saldırının Detayları

İsrail ordusuna bağlı sansür idaresinin konuya ilişkin yayın yasağını kaldırmasının ardından, İsrail basını, Netanyahu'nun evinin üst katındaki kurşun geçirmez camın hasar gördüğüne dair görüntüler paylaşmaya başladı. İsrail devlet televizyonu KAN, İHA'nın Netanyahu çiftinin yatak odasında bulunan camda patladığını iddia etti.

Olay Anı ve Oluşan Zarar

19 Ekim'de Lübnan'dan fırlatılan İHA, Kayserya’da Netanyahu'nun konutunun bulunduğu bölgeye düştü. Açıklamalara göre, olay esnasında Netanyahu ve eşinin evde bulunmadığı ve herhangi bir yaralanma olmadığı belirtildi. Saldırı ile ilgili daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Sosyal Medyada Paylaşımlar

Sosyal medya platformlarında, Netanyahu'ya ait olduğu öne sürülen evdeki kurşun geçirmez camdaki hasarın görüntüleri paylaşıldı. Kullanıcılar, İHA'nın düştüğü yer ile Netanyahu'nun açıktan paylaşılan evinin görüntülerinin birbirine uyum sağladığını gözler önüne serdi.

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