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Hizbullah Saldırısı: İsrail Ordusunda Yaralılar

Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyine düzenlediği saldırıda bir subay ve bir asker yaralandı.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 10:05
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 10:05
Hizbullah Saldırısı: İsrail Ordusunda Yaralılar

Hizbullah'ın Saldırısında İsrail Ordusu Yaralandı

Lübnan kaynaklı saldırılarda, İsrail'in kuzeyine füze ve SİHA'larla gerçekleştirilen bir saldırıda bir askeri subay ve bir asker yaralandı.

İsrail'in devlet televizyonu KAN'ın bildirdiğine göre, saldırı Hizbullah tarafından gerçekleştirildi. İsrail ordusu, saldırıyla ilgili yürüttüğü soruşturmada, Ayelet Hashahar yerleşim yeri yakınlarındaki bir askeri üsse yönelik düzenlenen SİHA saldırısında yaralanmaların yaşandığını belirtti.

Henüz Hizbullah Hareketi'nden saldırıya ilişkin bir açıklama yapılmadı, ancak bölgedeki gerilim sürdüğünü gösteriyor.

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