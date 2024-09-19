Hizbullah Saldırısında 2 İsrail Askere Hayatını Kaybetti

Hizbullah'ın Saldırıları ve Sonuçları

Lübnan merkezli Hizbullah Hareketi, bu sabah gerçekleştirdiği saldırılarda iki İsrail askerinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

İsrail Ordusunun Açıklaması

İsrail ordusunun yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu saldırıların ülkenin kuzeyindeki çatışmalar sırasında meydana geldiği belirtildi. Açıklamaya göre, saldırılar sonucunda iki askerin hayatını kaybettiği ifade edilirken detaylar verilmedi.

Saldırıların Detayları

Bazı İsrail medyası, ölen askerlerden birinin Hizbullah tarafından kullanılan güdümlü tanksavar füzesi saldırısına maruz kaldığını, diğerinin ise insansız hava aracıyla düzenlenen bir saldırı sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi. Ayrıca, iki ayrı saldırıda biri ağır olmak üzere toplam 9 askerin yaralandığı bilgisine ulaşıldı.

Çatışmaların Devamı

Lübnan sınırında, İsrail ordusu ile Hizbullah arasındaki çatışmalar 8 Ekim tarihinden bu yana devam ediyor. Bu süreçte yaşanan olaylar, bölgedeki gerginliği artırmaktadır.