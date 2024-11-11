DOLAR
34,35 0,11%
EURO
36,65 0,51%
ALTIN
2.941,16 0,97%
BITCOIN
2.818.924,84 -3,66%

Hizbullah Sözcüsü Afifi: "Uzun Sürecek Savaş İçin Yeterli Silah ve Teçhizatımız Var"

Hizbullah Sözcüsü Muhammed Afifi, tüm cephelerde uzun bir savaşa yönelik yeterli silah ve malzeme bulunduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 13:45
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 13:45
Hizbullah Sözcüsü Afifi: "Uzun Sürecek Savaş İçin Yeterli Silah ve Teçhizatımız Var"

Hizbullah'dan Uzun Süreli Savaş Açıklaması

Hizbullah Sözcüsü Muhammed Afifi, Lübnan'ın başkenti Beyrutta, Hizbullah'ın güçlü kalesi olan Dahiye bölgesindeki Seyyid el-Şüheda Külliyesi'nde düzenlediği basın toplantısında, Şehitler Günü etkinlikleri vesilesiyle kritik açıklamalarda bulundu.

İsrail'e Yanıt: Kontrol Altına Alamayacaksınız

Afifi, İsrail ordusunun tüm imkanlarına rağmen, Lübnan'ın güneyinde hiçbir yerleşim yerinde tam kontrolü sağlayamadığını belirtti. İsrail’e yönelik uyarılarda bulunan Afifi, "Savaşınızı asla hava üstünlüğüyle ya da sivil, kadın ve çocukları öldürerek kazanamayacaksınız. Karada ilerleyemediğiniz ve etkili bir kontrol sağlayamadığınız sürece, asla siyasi hedeflerinize ulaşamayacaksınız ve kuzey halkı asla geri dönmeyecek" dedi.

Füze Stoku ve Uzun Süreli Hazırlık

Hizbullah’ın füze stokunun yalnızca %20'sinin kaldığına dair İsrail tarafından yapılan iddialara yanıt veren Afifi, sahada verilen karşılığın önemli olduğunu vurguladı. Tel Aviv, Hayfa ve Golan bölgelerindeki bazı noktaların füzelerle hedef alındığını ifade etti.

Afifi, "Özellikle ön saflarda, her düzeyde hazırlandığımız uzun bir savaş için yeterli silah, teçhizat ve malzemeye sahibiz" şeklinde konuştu. Ayrıca, Hizbullah'ın Lübnan ordusu ile güçlü bir ilişki içerisinde olduğunu ve tüm çabalara rağmen bu bağın koparılmasının mümkün olmadığını belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Tekin, Özel Eğitimde Yenilikleri Duyurdu: Biyometrik Sistem Geliyor
2
AGİT: Bosna Hersek'in Geleceğine Destek Vermeye Hazır
3
TÜRES'ten Yemek Bedeli İstisna Tutarına 300 Lira Çağrısı
4
MHP'den 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü İçin Ağaç Dikme Kampanyası
5
Yunt Dağı Sonbaharın Renkleriyle Büyülüyor
6
Trump, Sınır Güvenliği İçin Thomas Homan'ı Atadı
7
Bingöl'de Sonbahar Renkleri Dronla Keşfedildi

26 yaşa kadar olan gençlere müjde! Her ay 1500 TL iade edilecek

Aralık 15’e kadar giden gitti! 15 TL’den 5.000 TL’ye çıkacak

Akaryakıt alacaklar dikkat! Bakanlık açıkladı yeni bir dönem başlayacak

Her ayın 6. ve 10. Günü dikkat! 2.000 TL- 6.000 TL ödenecek

Müjde Açıklama! Tarihin en büyük ikramiyesi yılbaşında geliyor!

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek