Hizbullah Sözcüsü Afifi: "Uzun Sürecek Savaş İçin Yeterli Silah ve Teçhizatımız Var"

Hizbullah'dan Uzun Süreli Savaş Açıklaması

Hizbullah Sözcüsü Muhammed Afifi, Lübnan'ın başkenti Beyrutta, Hizbullah'ın güçlü kalesi olan Dahiye bölgesindeki Seyyid el-Şüheda Külliyesi'nde düzenlediği basın toplantısında, Şehitler Günü etkinlikleri vesilesiyle kritik açıklamalarda bulundu.

İsrail'e Yanıt: Kontrol Altına Alamayacaksınız

Afifi, İsrail ordusunun tüm imkanlarına rağmen, Lübnan'ın güneyinde hiçbir yerleşim yerinde tam kontrolü sağlayamadığını belirtti. İsrail’e yönelik uyarılarda bulunan Afifi, "Savaşınızı asla hava üstünlüğüyle ya da sivil, kadın ve çocukları öldürerek kazanamayacaksınız. Karada ilerleyemediğiniz ve etkili bir kontrol sağlayamadığınız sürece, asla siyasi hedeflerinize ulaşamayacaksınız ve kuzey halkı asla geri dönmeyecek" dedi.

Füze Stoku ve Uzun Süreli Hazırlık

Hizbullah’ın füze stokunun yalnızca %20'sinin kaldığına dair İsrail tarafından yapılan iddialara yanıt veren Afifi, sahada verilen karşılığın önemli olduğunu vurguladı. Tel Aviv, Hayfa ve Golan bölgelerindeki bazı noktaların füzelerle hedef alındığını ifade etti.

Afifi, "Özellikle ön saflarda, her düzeyde hazırlandığımız uzun bir savaş için yeterli silah, teçhizat ve malzemeye sahibiz" şeklinde konuştu. Ayrıca, Hizbullah'ın Lübnan ordusu ile güçlü bir ilişki içerisinde olduğunu ve tüm çabalara rağmen bu bağın koparılmasının mümkün olmadığını belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.