Hizbullah, Suriyeli 3 Askeri Kaçırdı: Suriye Savunma Bakanlığı Açıklama Yaptı

Suriye Savunma Bakanlığı, Hizbullah mensuplarının Suriyeli 3 askeri kaçırıp infaz ettiğini duyurdu. Resmi haber ajansı SANA tarafından yayımlanan haberde, Hizbullah üyelerinin, Suriye ordusuna ait 3 askeri pusuya düşürdükten sonra Lübnan'a kaçırdığı ifade edildi.

Yapılan açıklamada, kaçırılan Suriyeli askerlerin infaz edildiği belirtildi. Ancak Hizbullah, konuyla ilgili olarak herhangi bir bağlantılarının olmadığını savundu. Hizbullah, daha önceki açıklamalarında da Suriye'deki olaylarla ilgileri olmadığını vurgulamıştı.

Ayrıca, Lüban resmi haber ajansı NNA’da yer alan bilgilere göre, ülkenin doğusundaki el-Kasr beldesine roketler düştü. Bu roketlerin Suriye'nin Humus bölgesinden fırlatıldığı iddia ediliyor; ancak olayda can kaybına yönelik herhangi bir bilgi verilmedi.

Gün içinde, Kasr beldesinde kimliği belirlenemeyen 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ve bu cesetlerin daha sonra Lüban ordusu tarafından Suriye makamlarına teslim edildiği bildirildi.