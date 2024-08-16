Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Hizbullah'tan Açıklama: 1 Üye Hayatını Kaybetti

Hizbullah, Lübnan'da İsrail'in hava saldırılarında 1 üyesinin daha öldüğünü açıkladı. Toplam can kaybı 412'ye ulaştı.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 14:30
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 14:30
Hizbullah'tan Açıklama: 1 Üye Hayatını Kaybetti

Hizbullah Üyesi Hayatını Kaybetti

İsrail ile gerginlik yaşayan Hizbullah Hareketi, 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana yaşanan çatışmada bir üyesinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hava Saldırısında Can Kayıpları Artıyor

Lübnan'ın güneyinde, özellikle Blida beldesinde gerçekleşen hava saldırılarında Hizbullah, hayatını kaybeden üyesinin İbrahim Şevki Selame olduğunu açıkladı. Ölen üyenin doğum yeri olarak belirtildi.

412 Can Kaybı

İsrail ordusunun yalnızca 8 Ekim tarihinden bu yana gerçekleştirdiği hava saldırıları sonucunda, Hizbullah mensupları arasındaki ölü sayısı 412'ye yükselmiş durumda.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere sıfır destek paketi! Kamu Bankasında 7 dev fırsat

Son Dakika! Ödemeler direkt IBAN'a akıyor: 48 saat içinde hesabınızda!

TOKİ’den 43 ilde 2+1 3+1 konut projesi! 60 ay vade ile yüzlerce konut için 19 Ağustos son

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekliye, memura, asgari ücretliye faizsiz kredi! Limit 50.000 TL'ye yükseltildi

Son Dakika! Ödemeler direkt IBAN'a akıyor: 48 saat içinde hesabınızda!

Akbank Ağustos promosyonunu güncelledi! 36.800 TL ile uçuşa geçti

Ulaşımda Yeni Destek Programı! Gençlere Özel Yüzde 15 İndirim Başladı

Halkbank elini cebine attı! 1200 TL- 1500 TL geri ödeme yapacak

Emeklilere sıfır destek paketi! Kamu Bankasında 7 dev fırsat

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı! Geri sayım yakında başlayacak

TOKİ son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil 32 il için başvurular başladı!

KPSS'siz devlet kapısında iş bulma hayali gerçek oluyor! MEB 1714 personel alımını paylaştı

TOKİ’den 43 ilde 2+1 3+1 konut projesi! 60 ay vade ile yüzlerce konut için 19 Ağustos son

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!