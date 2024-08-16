Hizbullah'tan Açıklama: 1 Üye Hayatını Kaybetti

Hizbullah Üyesi Hayatını Kaybetti

İsrail ile gerginlik yaşayan Hizbullah Hareketi, 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana yaşanan çatışmada bir üyesinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hava Saldırısında Can Kayıpları Artıyor

Lübnan'ın güneyinde, özellikle Blida beldesinde gerçekleşen hava saldırılarında Hizbullah, hayatını kaybeden üyesinin İbrahim Şevki Selame olduğunu açıkladı. Ölen üyenin doğum yeri olarak belirtildi.

412 Can Kaybı

İsrail ordusunun yalnızca 8 Ekim tarihinden bu yana gerçekleştirdiği hava saldırıları sonucunda, Hizbullah mensupları arasındaki ölü sayısı 412'ye yükselmiş durumda.