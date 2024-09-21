Hizbullah'tan Açıklama: İsrail Saldırısında 15 Üye Hayatını Kaybetti

Hizbullah, İsrail Saldırısında Kayıplarını Açıkladı

Lübnan'daki Hizbullah, İsrail ordusunun gerçekleştirdiği son hava saldırısında 15 üyesinin hayatını kaybettiğini bildirdi. 8 Ekim 2023'ten bu yana süregelen çatışmalar neticesinde kayıplar artmaya devam ediyor.

Ölümler Arasında Önemli İsimler Var

Hizbullah, yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenler arasında "Rıdvan Gücü"nün eski komutanlarından Ahmed Mahmud Vehbi'nin bulunduğunu belirtirken, bu isimlerin, hareketin üst düzey askeri komutanı İbrahim Akil ile birlikte öldüğünü vurguladı. Çatışmaların Ardındaki Sayılar

Son gelişmelerle birlikte, Hizbullah'ın 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ile olan çatışmalarda kaybettiği toplam üye sayısı 499'a ulaştı. Gelişmeler, bölgedeki gerilimin arttığını gösteriyor.