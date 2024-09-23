Hizbullah'tan Ali Karaki Açıklaması: Sağdır ve Güvenli Bölgededir

Hizbullah'dan Açıklama

Hizbullah, Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlenen hava saldırısında ölü olduğu iddia edilen üst düzey askeri komutanlarından Ali Karaki ile ilgili açıklama yaptı. Hizbullah, Karaki'nin sağlığının yerinde olduğunu ve güvenli bir alana nakledildiğini bildirdi.

İddiaların Yalanlandığı Vurgusu

Yapılan resmi açıklamada, İsrail kaynaklarının, Karaki'nin suikaste uğradığı yönündeki haberlerinin asılsız olduğu belirtildi. Siyonist düşmana karşı güçlü bir duruş sergilendiği vurgulandı.

İsrail'in Hava Saldırıları ve Sonuçları

İsrail ordusu, sabah saatlerinden itibaren Lübnan'ın güney şehirleri ile Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı gerçekleştirdi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, bu saldırılarda 356 kişinin, 24 çocuk ve 42 kadının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Eğitimde Ara ve Barınma İhtiyacı

Ülkenin güneyinden başkent Beyrut'a ve kuzeye göç eden vatandaşların sayısı artıyor. Lübnan Eğitim Bakanlığı, ülke genelinde eğitime ara verildiğini duyururken, İçişleri Bakanlığı, güney bölgelerindeki okulların, düşkün durumdaki aileler için açıldığını belirtti.