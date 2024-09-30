Hizbullah'tan Genel Sekreter İddialarına Cevap

Hizbullah'tan Yalanlama: Yeni Genel Sekreter Atanmadı

Hizbullah, İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden genel sekreteri Hasan Nasrallah'ın yerine Haşim Safiyuddin'in atandığına dair çıkan iddiaları reddetti.

Hizbullah'tan Açıklama

Hizbullah tarafından yapılan yazılı açıklamada, bazı medya organlarında yer alan yeni genel sekreter haberlerinin asılsız olduğu vurgulandı. Açıklamada, "Genel Sekreterimizin (Nasrallah) şehit olmasından sonra bu konudaki organizasyonel prosedürler hakkında yayımlanan haberlerin doğru olmadığını belirtmek istiyoruz," ifadesine yer verildi.

Resmi Açıklama Bekleniyor

Açıklamada, hareketin liderliğinin bu konudaki çalışmalarının devam ettiğine dikkat çekilirken, "Hizbullah liderliği tarafından resmi bir açıklama yapılmadıkça bu yöndeki haberlerin dikkate alınmaması gerektiği" vurgulandı.

İsrail'in Saldırıları ve Can Kaybı

Hizbullah, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusuyla çatışmalarını sürdürürken, 23 Eylül tarihi itibarıyla Lübnan'ın güneyinde ve Bekaa ile Baalbek bölgelerinde gerçekleştirilen birçok hava saldırısı yaşandı. Sonuç olarak, rejim tarafından yapılan saldırılarda 1174 kişinin öldüğü rapor edildi, bunlardan 104'ü çocuk, 194'ü kadın.

Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de düzenlenen bir hava saldırısında yaşamını yitirmişti. Hizbullah, buna karşılık coğrafi olarak İsrail savunma sistemlerine roket ve füzelerle karşılık vermekte. Ancak, İsrail tarafında herhangi büyük zarar rapor edilmediği bildirilmiştir.

Göç ve İnsani Kriz

İsrail bombardımanlarının ardından, Lübnan'da yüz binlerce sivil yerinden oldu. Güney bölgelerden başkent Beyrut’a ve kuzey bölgelere doğru büyük bir göç yaşanıyor. Aynı zamanda Suriye’ye de on binlerce insanın sığındığı bildirilmekte.