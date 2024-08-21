Hizbullah'tan Golan Tepeleri'ne Roket Saldırısı

Hizbullah, Golan Tepeleri'ne Roket Saldırısı Düzenledi

Hizbullah, İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Katzrin yerleşimine yönelik bir roket saldırısı gerçekleştirdi. Saldırı sonucunda 1 kişinin hafif yaralandığı ve bazı evlerde maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

İsrail Ordusundan Açıklama

İsrail ordusu, Lübnan topraklarından Golan Tepeleri'ne yaklaşık 50 roketin atıldığını duyurdu. Atılan roketlerin bir kısmının hava savunma sistemi tarafından imha edildiği belirtildi. Ancak bazı roketler Katzrin bölgesine isabet etti.

Kızıl Davud Yıldızı'ndan Bilgilendirme

Kızıl Davud Yıldızı acil yardım servisi, roket saldırısında 1 kişinin hafif yaralandığını açıkladı. Yerel basın, saldırı nedeniyle Katzrin'deki bazı konutlarda hasar oluştuğunu duyurdu.

Saldırıya Misilleme İddiası

Hizbullah, yaptığı yazılı açıklamada saldırının, önceki gün İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesine düzenlediği hava saldırılarına misilleme olarak gerçekleştirildiğini belirtti. Bu hava bombardımanında 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 19 kişinin ise yaralandığı kaydedilmişti.