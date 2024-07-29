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Hizbullah'tan İsrail Askeri Üslerine Saldırı İddiası

Hizbullah, İsrail ordusunun üç askeri üssüne düzenlediği saldırıları duyurdu. Çatışmalarda birçok can kaybı yaşandı.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 16:46
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 16:46
Hizbullah'tan İsrail Askeri Üslerine Saldırı İddiası

Hizbullah, İsrail Üslerine Saldırı Düzenledi

Lübnan merkezli Hizbullah Hareketi, İsrail ordusuna ait üç askeri üssüne yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini duyurdu. Hareket, bu saldırıların detaylarını resmi Telegram hesabından açıkladı.

Saldırıların Detayları

Açıklamada, İsrail'in sınır hattında bulunan er-Rahib, Malikiye ve Bağdadiye askeri üslerine güdümlü füzeler, katyuşa roketleri ve diğer silahlarla saldırılar yapıldığı ifade edildi. Bu çatışmaların, 8 Ekim 2023'ten beri devam eden sınır gerilimi kapsamında yaşandığı belirtildi.

Çatışmalardaki Can Kaybı

Hizbullah ve İsrail ordusu arasındaki çatışmalarda bugüne kadar 386 Hizbullah üyesinin yanı sıra 18 İsrail askerinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Taraflar arasındaki bu tansiyon, bölgedeki güvenlik durumunu etkilemeye devam ediyor.

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