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Hizbullah'tan İsrail'e Açık Hesap Uyarısı: "Dehşetten Ölecekler"

Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı, İsrail'in son saldırılarına karşı yeni planlar geliştirdiklerini duyurdu.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 19:26
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 19:26
Hizbullah'tan İsrail'e Açık Hesap Uyarısı: "Dehşetten Ölecekler"

Hizbullah'tan Sert Açıklamalar

Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, İsrail'e yönelik hazırladıkları stratejilerin Tel Aviv'in sonunu getireceğini belirtti. Görüşlerini İbrahim Akil için düzenlenen cenaze töreninde dile getiren Kasım, "Akil, Kudüs ve Filistin’in şehididir," diyerek ölen komutanın önemine vurgu yaptı.

Açık Hesap Savaşı

Kasım, "Saldırıya nasıl karşılık vereceğimizi açıklamayacağız. Yeni bir aşamaya girdik; bu aşama 'Açık Hesap Savaşı' olarak adlandırılıyor," ifadesini kullandı. İsrail'in Kuzeyinden göç edenlerin geri dönemeyeceğini söyleyen Kasım, "Lübnan Destek Cephesi, Gazze'deki savaş sona erene kadar desteğine devam edecek," dedi.

Gazze’ye Destek Çağrısı

Kasım, Gazze Şeridi'ndeki savaşın durdurulması gerektiğine dikkat çekerek, "Hizbullah her türlü askeri ihtimallere karşı hazırdır," şeklinde konuştu. Bunun yanı sıra, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hizbullah’a yönelik tehditte bulunarak, "İsrail Hizbullah'a kabul edemeyeceği darbeler indirdi. Eğer yeterince mesaj almadıysa, kesinlikle alacak," dedi.

Sonuçların Ağır Olabileceği Uyarısı

İsrail ordusunun 20 Eylül'de gerçekleştirdiği hava saldırısında, 3'ü çocuk toplamda 45 sivil hayatını kaybetti. Uluslararası toplum, bölgedeki gerginliğin artmasının yeni bir savaşa yol açabileceği konusunda endişelerini dile getiriyor. İsrail, Lübnan’daki çatışmalar nedeniyle tahliye edilen vatandaşların güvenli bir şekilde evlerine dönmelerinin öncelikli hedeflerinden biri olduğunu belirtiyor. Buna karşılık, Hizbullah, çatışmaların sona ermesi için öncelikle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durması gerektiğini vurguluyor.

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