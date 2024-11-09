Hizbullah'tan İsrail'e Füze Saldırısı: 3 Askeri Üs ve 10 Hedef Vuruldu

Hizbullah, İsrail'in Kuzeyine Füze Saldırısı Düzenledi

Hizbullah, İsrail'in kuzey bölgesinde 3 askeri üs, 2 şehir ve 8 yerleşim birimine füze saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı. Bu bilgilendirme, Hizbullah tarafından yapılan yazılı bir açıklamada yer aldı.

Açıklanan Hedefler

Açıklamada, Hayfa şehrinin kuzeyindeki Zovulon Askeri Üssü, Meron Üssü ve Hayfa Teknik Üssü'nün hedef alındığı belirtildi. Ayrıca, Safed ve Nehariya şehirleri ile birlikte 8 farklı yerleşim birimine yapılan saldırılar hakkında bilgi verildi.

Ekstra Hedefler Belirtiliyor

Hizbullah açıklamasında, Avivim ve El-Menara yerleşimleri ile El-Abbad askeri noktasında bulunan İsrail askeri birliklerinin de hedef alındığı kaydedildi.

İnsansız Hava Aracı Düşürüldü

Buna ek olarak, Lübnan'ın güneyindeki Deyr Siryan kasabasında Elbit Hermes 450 tipi bir İsrail yapımı insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü bildirildi.