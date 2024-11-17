Hizbullah'tan İsrail'e Füze Saldırısı: 5 Askeri Üs Hedef Alındı

Hizbullah, İsrail'in Kuzeyine Füze Saldırısı Düzenledi

Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki beş askeri üssü hedef alan bir füze saldırısı gerçekleştirdiğini kamuoyuna duyurdu. Bu kapsamda, Hayfa Teknik Üssü, Hayfa Donanma Üssü, Stella Maris Deniz Üssü ve Tirat Carmel Üssü ile Hayfa’nın güneydoğusunda, Lübnan sınırına 40 kilometre uzaklıkta bulunan nesher gaz tesisinin yer aldığı üssün hedef alındığı belirtildi.

Nesher Üssü İlk Kez Bombalandı

Açıklamada, Nesher Üssü'nün ilk kez bombardımana maruz kaldığı vurgulandı. İsrail ordusu ise, bu saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, "Lübnan topraklarından Hayfa kentine doğru yaklaşık 10 roket atışı tespit edildi. Bu roketlerden bazıları doğrudan binalara isabet ederek büyük hasara yol açtı," ifadelerine yer verdi.

Roket Atışlarının Detayları

İsrail ordusu ayrıca, Lübnan'dan Hayfa Körfezi ve Celil bölgesine yaklaşık 45 roket atışının gerçekleştirildiğini açıkladı. Saldırının ardından bölgedeki güvenlik durumu hakkında endişeler artmış durumda.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.