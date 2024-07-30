Hizbullah'tan İsrail'e Roketli Yanıt

GÜNCELLEME - Hizbullah, İsrail’in Askeri Üssünü Katyuşa Roketiyle Vurdu

Hizbullah, İsrail ordusunun sınır hattındaki bir taburunu katyuşa roketi ile hedef aldığını bildirdi.

Resmi Açıklamalar ve Gelişmeler

Hizbullah Hareketi, resmi Telegram hesabı aracılığıyla yaptığı açıklamada, İsrail’in sivillerin de etkilendiği Lübnan’ın güneyine düzenlediği hava saldırısına misilleme yapıldığını belirtti. Yapılan açıklamada, Sahel Taburu'na ait Beyt Hilal kışlasındaki karargahın katyuşa roketi ile tam isabetle vurulduğu ifade edildi.

Hizbullah’tan gelen başka bir açıklamada ise, Beyt Hilal'daki karargaha bu sefer kamikaze insansız hava aracı ile saldırı düzenlendiği ve bu saldırıda İsrail askerleri arasında ölü ve yaralıların bulunduğu aktarıldı.

İsrail Ordusunun Cevapları

Ayrıca, İsrail ordusu’na ait Cel el Alem askeri üssünün topçu atışlarıyla hedef alındığı kaydedildi. Diğer yandan, Lübnan resmi ajansı NNA'nın verdiği bilgiye göre, İsrail güçleri, Lübnan'ın sınırdaki Hiyam beldesini ağır topçu atışları ve fosfor bombası ile vurdu.