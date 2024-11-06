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Hizbullah'tan İsrail'e Saldırı: 2 Askeri Üs ve 9 Yerleşim Hedef Alındı

Hizbullah, İsrail'deki askeri üs ve yerleşim birimlerine roketli saldırılar düzenledi. Çatışmaların bilançosu ağırlaşıyor.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 22:26
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 22:26
Hizbullah'tan İsrail'e Saldırı: 2 Askeri Üs ve 9 Yerleşim Hedef Alındı

Hizbullah'ın Saldırısı

Lübnan merkezli Hizbullah Hareketi, İsrail'in kuzey ve orta bölgelerinde bulunan iki askeri üssü ve dokuz yerleşim birimini hedef alan roketli saldırılar gerçekleştirdiğini duyurdu. Açıklamada, saldırıların Lübnan'ın güneyinden yapıldığı belirtildi.

Hedefler ve Saldırılar

Hizbullah, Tel Aviv'e yakın Ben Gurion Havalimanı çevresindeki bir askeri üssün roketlerle vurulduğunu belirtti. O üste, İsrail ordusunun askeri eğitimler gerçekleştirdiği ifade edildi. Ayrıca, Golan Tepeleri'nde bulunan bir diğer askeri üs ve çeşitli askeri bölgelere de roketlerle saldırılar düzenlendiği kaydedildi.

Çatışmaların Bilançosu

Hizbullah ile İsrail ordusu arasındaki çatışmalar, 8 Ekim 2023'ten bu yana sürmektedir. Bu süreçte, Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 3,050 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısı ise 13,658 olarak bildirildi.

İsrail'in Hava Saldırıları

İsrail ordusu, 23 Eylül'den itibaren Lübnan'a yönelik yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Bu arada, Hizbullah, İsrail’in gerçekleştirdiği operasyonlara karşılık olarak roket ve füze saldırıları düzenliyor. Ancak, bu saldırılardan kaynaklanan büyük bir hasar olduğu rapor edilmedi.

Yerinden Edilme Durumu

Lübnan'daki İsrail bombardımanları sonucunda, yüz binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor. Göç hareketleri, ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzeye doğru sürerken, Lübnan hükümeti 553 binden fazla kişinin Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

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