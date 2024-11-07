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Hizbullah'tan İsrail'e Saldırı: 2 Askeri Üssü Hedef Aldı

Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki askeri üs ve yerleşimlere füze saldırısı düzenledi.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 21:14
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 21:14
Hizbullah'tan İsrail'e Saldırı: 2 Askeri Üssü Hedef Aldı

Hizbullah'ın Saldırısı

Hizbullah, İsrail'in kuzeyinde bulunan iki askeri üs ve dört yerleşim birimine yönelik saldırılar düzenlediğini açıkladı.

Stella Maris Deniz Üssü'ne Saldırı

Grup tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hayfa'da yer alan ve kuzey sahilinin gözetiminde stratejik bir öneme sahip olan Stella Maris Deniz Üssü'nün çeşitli füzelerle hedef alındığı belirtildi.

İkinci Askeri Üs Hedefte

Ayrıca, Hayfa'nın güneyinde yer alan ve kuzeydeki askeri güçlerin eğitimi amacıyla kullanılan başka bir askeri üs de aynı şekilde füze saldırısına maruz kaldığı kaydedildi.

Yerleşim Birimlerine Saldırılar

Açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki dört yerleşim biriminin de füze saldırılara hedef alındığı bildirildi.

İsrail Ordusunun Karşı Hamlesi

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten bu yana süregelen çatışmalar kapsamında, İsrail ordusu 23 Eylül tarihinde Lübnan'ın güney kentleri ile Bekaa ve Baalbek bölgesine yönelik yoğun hava saldırıları gerçekleştirmişti. 30 Eylül'de ise, Hizbullah'ın altyapısına karşı sınırlı kara saldırıları başlatıldığı ifade edilmiştir.

Hizbullah, saldırılara roket ve füzelerle karşılık vermekte, İsrail’in ordusuna yönelik gerçekleştirilen bu saldırılarda büyükhasar bildirilmediği belirtilmektedir.

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