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Hizbullah'tan İsrail'e Saldırı Açıklaması

Hizbullah, İsrail ordusunu hedef alan saldırılarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 13:34
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 13:34
Hizbullah'tan İsrail'e Saldırı Açıklaması

Hizbullah'tan Saldırı Açıklaması

Hizbullah, yaptığı açıklamada İsrail'in kuzeyinde ve Lübnan'ın güneyindeki askerlerini hedef aldığını belirtti. Yazılı açıklamada, İsrail ordusuna yönelik bir dizi operasyon gerçekleştirildiği ifade edildi.

Hedef Alınan Unsurlar

Lübnan'ın güneyinde, İsrail ordusuna ait "Merkava" tipi bir tankın güdümlü füzelerle vurulduğu belirtilirken, İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Şmona ve Roş Pina ile Lübnan'ın güneyindeki Hiyam'da toplanan askerlerin de hedef alındığı kaydedildi.

İsabet Oranı

Açıklamada, "hedeflerin isabetli bir şekilde vurulduğu" ve bu saldırılarda İsrail askerlerinden ölen ve yaralananların olduğu bildirildi.

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