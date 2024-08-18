Hizbullah'tan İsrail'e Saldırılar: Katyuşa Füzeleri ve Topçu Ateşi

Hizbullah'tan Cevap Niteliğinde Saldırılar

Hizbullah, İsrail'in kuzey bölgesindeki askeri hedeflere karşı topçu ateşi ve Katyuşa füzeleriyle saldırılar düzenlediğini açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, Hizbullah'ın, İsrail’in Beyt Hilal Kışlası'ndaki Sahel taburuna ait karargahı roketle vurduğunu belirtti.

İsrail'in Saldırısına Yanıt

Saldırının, İsrail’in Lübnan’ın güneyindeki Ayta eş Şaab beldesine yönelik bir hava saldırısına karşılık verildiği ifade edildi. Ayrıca, İsrail’in Kefr Şuba Tepeleri'ndeki Ruveysat el-Alem mevzisindeki casus mekanizmalara yönelik doğrudan bir saldırı gerçekleştirildiği aktarıldı.

Çatışmaların Sürdüğü Bir Ortam

Hizbullah, İsrail'in Merc bölgesini füzelerle hedef aldığını ve Zarit'teki askeri bölgelerin de saldırılar altında olduğunu belirtti. Lübnan resmi haber ajansı NNA’ya göre, İsrail ordusuna ait hava araçları Ayta eş Şaab beldesine bir hava saldırısı düzenledi. Bu saldırıda, seyir halindeki bir motosiklet hedef alınarak bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

İki taraf arasında 8 Ekim 2023'ten itibaren sınır hattında çatışmaların devam ettiği bildiriliyor.