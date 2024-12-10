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Hizbullah'tan İsrail'e Sert Tepki: Golan Tepeleri'ndeki İşgal Küstahça Bir İhlal

Hizbullah, İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki işgalini 'küstahça bir ihlal' olarak nitelendirirken, Suriye'ye destek çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 02:08
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 02:08
Hizbullah'tan İsrail'e Sert Tepki: Golan Tepeleri'ndeki İşgal Küstahça Bir İhlal

Hizbullah'tan İsrail'in Golan Tepeleri İşgaline Tepki

Hizbullah, İsrail'in Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeye yönelik işgalini "küstahça bir ihlal" olarak değerlendirdi. Yayımlanan yazılı açıklamada, İsrail'in Beşşar Esed rejiminin düşmesinin ardından Suriye topraklarına yönelik hamleleri kınandı.

İsrail'in Saldırılarına Karşı İtiraz

Açıklamada, Siyonist düşmanın Suriye topraklarında gerçekleştirdiği eylemlerin, Golan Tepeleri’nde toprak işgali ve Suriye devletinin savunma kapasitesine zarar vermek şeklinde olduğu belirtildi. Bu durumun açık bir saldırganlık ve Suriye’nin istikrarına yönelik bir tehdit olduğu vurgulandı.

Ayrıca, Hizbullah, İsrail'in Lübnan ve Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarına atıfta bulunarak, İsrail'e karşı uluslararası alanda baskı yapılması çağrısında bulundu. "Suriye'ye ve halkına desteğimizi sürdürüyoruz, Suriye topraklarının ve halkının birliğinin korunması elzemdir" ifadesine yer verildi.

İsrail Ordusunun Tampon Bölge İşgali

Öte yandan, İsrail ordusu, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatıyla Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeye girmiştir. İsrail, 1967 yılından bu yana Golan Tepeleri'ni işgal altına almakta olup, 1974 yılında imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölgenin sınırları belirlenmiştir.

Netanyahu, Golan Tepeleri'nde yaptığı açıklamada işgalin "geçici olduğuna" dikkat çekmiş ve İsrail ordusu, bölgedeki asker ve zırhlı birliklerin görüntülerini kamuoyuyla paylaşmıştır.

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