Hizbullah'tan İsrail'e SİHA Saldırısı

Hizbullah'ın İsrail'e Yönelik Askeri Saldırısı

Lübnan merkezli Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki 4 askeri üssü hedef alan bir operasyon gerçekleştirdiğini açıkladı. Saldırıda silahlı insansız hava araçları (SİHA) kullanıldı.

Hizbullah, resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, özellikle Mahfat Alon karargahı dahil olmak üzere hedeflenen üslerdeki subay ve askerlerin bulunduğu alanlara "doğrudan isabet" sağlandığını belirtti.

İsrail'de Çıkan Yangınlar

Öte yandan, İsrail'in resmi televizyonu KAN'a göre, Lübnan'ın güneyinden fırlatılan füzelerin Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından engellenmesi sırasında, İsrail'nin kuzeyindeki 5 farklı noktada yangınlar meydana geldi. Yukarı Celile ve Golan bölgelerinde çıkan bu yangınların kontrol altına alınması için itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürmekte.