Hizbullah'tan İsrail'e Tepki: Saldırılar Engellenmedi

Hizbullah’tan Çarpıcı Açıklama

Hizbullah, Fuad Şükür suikastına yönelik tepki olarak başlattığı saldırıların İsrail tarafından engellendiğine dair iddiaların asılsız olduğunu ifade etti.

İsrail’in İddiaları Red Edildi

Lübnan merkezli Hizbullah Hareketi tarafından yapılan açıklamada, "İsrail'in 'önleyici eylem' gerçekleştirdiği ve direnişin saldırısını engellediği yönündeki ifadeler, gerçeklerle uyuşmamaktadır" denildi.

Açıklamada, Lübnan topraklarından gerçekleştirilen direniş saldırılarının İsrail tarafından engellendiği yönündeki iddiaların sahadaki durumla çeliştiği vurgulandı.

Hasan Nasrallah’tan Beklenti

Ayrıca, konu hakkında daha detaylı bilgilere Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın yapacağı bir konuşmada yer verileceği belirtildi. Açıklamada, "Tüm İHA'larımız, belirlenen zaman dilimlerinde Lübnan sınırını aşarak hedeflerine başarılı bir şekilde ulaşmıştır" ifadelerine yer verildi.

İsrail'in Karşı Hamlesi

İsrail ordusu, bu sabah Lübnan'a yönelik düzenlediği saldırıda 100 savaş uçağının görev aldığını ve İsrail topraklarına yönelik konumlanan 40 füze sisteminin hedef alındığını iddia etti.