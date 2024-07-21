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Hizbullah'tan İsrail'e Yanıt: İki Askeri Karargah Hedef Alındı

Hizbullah, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına karşılık iki askeri hedefi İHA ve füzelerle bombaladı.

Yayın Tarihi: 21.07.2024 21:43
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 21:43
Hizbullah'tan İsrail'e Yanıt: İki Askeri Karargah Hedef Alındı

Hizbullah, İki Askeri Hedefi Vurdu

Hizbullah, İsrail'in Lübnan'ın güney bölgesine gerçekleştirdiği askeri harekâtlara yanıt olarak, bu ülkeye ait iki askeri karargahı insansız hava araçları (İHA) ve füzeler ile hedef aldı. İlgili açıklamalar, Hizbullah tarafından kamuoyuna duyuruldu.

İlk Saldırı: Hanita Yasa Dışı Yerleşimi

Özellikle Hanita bölgesindeki yasa dışı yerleşim biriminde, İsrail güçlerine ait bir karargahın insansız hava araçlarıyla vurulduğu bildirildi. Saldırı sonucunda, İsrail askerleri arasında ölü ve yaralıların olduğu aktarıldı.

İkinci Saldırı: Ayn Zeitim Üssü

Bir diğer açıklamada ise, Ayn Zeitim üssündeki Kuzey Kolordu Komutanlığı binasının katyuşa füzeleriyle hedef alındığı ifade edildi. Bu saldırıların tamamının, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Adlun ve Hula bölgelerine karşı yaptığı saldırılara bir yanıt niteliği taşıdığı vurgulandı.

İsrail'in Cevabı Yok

Hizbullah'ın gerçekleştirdiği saldırılara dair İsrail tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, Yedioth Ahronot gazetesi, Batı Celil'deki Hanita yerleşiminde üç İHA'nın patladığını duyurdu.

Son Durum

İsrail ordusu, bugün Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Adlun beldesinde bir silah deposuna hava saldırısı düzenlemiş, bu saldırının ardından bölgede ciddi patlamalar meydana gelmiş ve en az üç kişide yaralanma olayı yaşanmıştır.

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