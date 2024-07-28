Hizbullah'tan İsrail Hedeflerine Saldırı

Hizbullah'tan İsrail Ordusuna Saldırı

Hizbullah Hareketi, Lübnan’ın güney bölgesinden İsrail ordusuna ait sınır hattındaki iki askeri hedefe saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Resmi Açıklama

Hizbullah, resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İsrail güçlerine yönelik olarak gerçekleştirdiği saldırıya dair bilgiler paylaştı.

Saldırı Hedefleri

Açıklamada, yasa dışı yerleşim yeri olan Ştula ve Manara bölgelerindeki binalarda konuşlu olan İsrail askerlerinin güdümlü ve hedefe uygun silahlarla tam isabetle vurulduğu belirtildi.

İsrail Ordusundan Yanıt Bekleniyor

Bu saldırılara ilişkin henüz İsrail ordusu'ndan bir yanıt veya açıklama gelmedi.