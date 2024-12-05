Hizbullah'tan İsrail ile Ateşkes Açıklaması: İhlallere Rağmen Başarı İçin Fırsat Veriyoruz

Hizbullah'tan İsrail ile Ateşkes Açıklaması

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İsrail'in onlarca ihlale rağmen ateşkes anlaşmasının başarılı olmasına fırsat verdiklerini duyurdu. Kasım, yaptığı televizyon konuşmasında İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım'da yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ihlallerinin izlenmesi sorumluluğunun devlete ait olduğunu ifade etti.

Ateşkes Anlaşması ve İhlaller

Kasım, İsrail ile sağlanan ateşkes anlaşmasını kabul ettiklerini belirtirken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararını uygulayan bir mekanizma olarak değerlendirdiği bu anlaşmanın yeni bir anlaşma olmadığını savundu.

Hizbullah lideri, "İsrail ateşkes anlaşmasını 60'tan fazla kez ihlal etti. Bu durumu izleme sorumluluğu Lübnan hükümetindedir, Hizbullah ise anlaşmanın başarılı olmasına fırsat veriyor." dedi.

Ateşkes Sonrası Durum

Kasımdan ateşkesten sonraki duruma ilişkin açıklamalar geldi. Kasım, "Yaşadığımız kriz ve savaşların değerlendirmelerini yaparak, tüm alanlarda bizi geliştirecek dersler çıkaracağız." ifadelerini kullandı. 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe giren ateşkes anlaşması, bölgedeki gerginliği azaltmayı hedefliyor.