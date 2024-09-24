Hizbullah'tan İsrail'in Broşürlerine Dikkat Uyarısı

Hizbullah'tan Dikkat Uyarısı

Hizbullah, İsrail'in Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesine attığı barkodlu broşürler konusunda halkı uyardı. Yapılan açıklamalarda, bu broşürlerin dikkatli bir şekilde ele alınması gerektiği belirtildi.

Barkodlar Tehdit Oluşturuyor

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, Hizbullah'ın basın ofisi yaptığı açıklamada, "İsrail'in Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesine barkodlu broşürler attığı ve bunları başka bölgelere de göndermeyi planladığı" ifade edildi.

Açıklamada, "Barkodu açmamanız veya paylaşmamanız, doğrudan imha etmeniz gerekiyor. Bu çok tehlikeli. Barkodlar, elinizdeki tüm bilgileri çekiyor ve güvenliğinizi tehdit ediyor. Lütfen dikkatli ve tedbirli olun." denildi.

İsrail'in Uyarıları

İsrail'in attığı broşürlerde ise "Eğer Hizbullah'a ait silahların bulunduğu bir binadaysanız, iki saat içinde köyden çıkıp 1000 metre uzaklaşın ya da en yakın merkezi okula gidin ve yeni bir mesaj alana kadar geri dönmeyin. Hizbullah unsurlarına, tesislerine veya silahlarına yakın olan herkes, kendi hayatını ve ailesinin hayatını tehlikeye atmış olur." ifadeleri yer alıyor.

Eğitime Ara Verildi

Öte yandan, Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, İsrail'in saldırılarına karşı önlem olarak ülkedeki tüm kreşlerin hafta sonuna kadar kapatıldığını duyurdu. Eğitim ve Yükseköğretim Bakanı Abbas el-Halebi ise eğitime verilen aranın hafta sonuna kadar uzatıldığını ve devlet okullarının yerinden edilen insanlara hizmet vereceğini açıkladı. Bu durum, Lübnan Üniversitesi ve özel yükseköğretim kurumlarını da kapsıyor.

İsrail Saldırılarında Can Kaybı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırıları düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı saldırılarda 50'si çocuk, 95'i kadın, toplam 558 kişinin öldüğünü ve 1835 kişinin yaralandığını bildirdi. Ülkede göç dalgasının sürdüğü ifade ediliyor.