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Hizbullah'tan İsrail Mevzilerine Saldırı

Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki askeri hedeflere roketli saldırıda bulundu. İsrail ordusu ise bir İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 17:57
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 17:57
Hizbullah'tan İsrail Mevzilerine Saldırı

Hizbullah'ın Saldırısı

Hizbullah, İsrail sınırındaki askeri mevzileri hedef aldığını duyurdu. Resmi açıklamada, İsrail ordusunun kuzeyinde yer alan Bağdadi ve Er-Rahib bölgelerinin katyuşa roketleriyle vurulduğu bildirildi.

İsrail'e Yanıt Niteliğinde

Yapılan saldırının, Gazze’deki Filistin halkına destek vermek amacıyla ve İsrail’in, Lübnan'ın güneyindeki Şakra beldesine gerçekleştirdiği saldırıya karşı bir misilleme olduğu ifade edildi.

İsrail Ordusundan Açıklama

Hizbullah’ın saldırısının ardından İsrail ordusu, kuzeydeki El-Malikiyye bölgesine yönelik gözetleme sistemlerinin etkili bir biçimde hedef alındığını duyurdu. Ayrıca, Lübnan'dan gelen bir insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Hava ve Topçu Saldırıları

Lübnan haber ajansı NNA, İsrail’in güneydeki Hula beldesine hava saldırısı düzenlediğini, Merkaba ile Mis el-Cebel arasında bulunan El-Kanduli mahallesini ise topçu ateşiyle hedef aldığını aktardı. Celile bölgesinin batısındaki Adamit yerleşiminde de uyarı sirenlerinin çaldığı kaydedildi.

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