Hizbullah'tan İsrail Tankına Saldırı

Hizbullah, İsrail Tankını İmha Etti
Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki Ayta eş-Şaab kasabasında, bir İsrail tankını imha ettiğini duyurdu. Olayda ölü ve yaralananların bulunduğu bildirildi.
İsrail Askerlerine Destek Geldi
Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, Ayta eş-Şaab'daki çatışmalar sırasında Merkava tipi tankın, güdümlü füzelerle hedef alındığı belirtildi. Tanktaki mürettebatın ölü ve yaralılar arasında olduğu ifade edildi.
Şiddetli Çatışmalar Yaşandı
Ayrıca, Hizbullah, ayta eş-Şaab'da İsrail ordusuna karşı makineli tüfekler ve roketlerle doğrudan çatışmalara girdiklerini kaydetti. Bölgedeki askeri üsler de saldırı hedefi oldu.
Füze Saldırıları Gerçekleştirildi
Hizbullah, Hayfa yakınlarındaki Zevulun Askeri Üssüne füzelerle saldırdıklarını açıkladı. Ayrıca, Gazze Şeridi’ndeki Filistin halkına destek vermek amacıyla, İsrail’in kuzeyindeki Nehariya askeri üssü de hedef alındı.
İsrail Ordusundan Açıklama
İsrail ordusu, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "Lübnan topraklarından yaklaşık 50 roket fırlatıldığı tespit edildi. Roketlerin bazıları imha edilirken, bazıları düştü" dedi. Ayrıca, Batı Celil'de iki bölgeye düşen roketlerin park halindeki araçlara zarar verdiği belirtildi.
Sağlık kaynakları, yaşanan olayda bir araçta iki kişinin ağır yaralandığını bildirdi.