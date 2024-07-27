Hizbullah'tan Mecdel Şems Saldırısına Yalanlama

Hizbullah Hareketi'nden Önemli Açıklama

Hizbullah Hareketi, İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'nde yer alan Mecdel Şems'te meydana gelen roketli saldırının kendileriyle bağlantılı olduğu iddialarını kesin bir şekilde reddetti.

Resmi Açıklama

Hizbullah, resmi Telegram hesabında yaptığı paylaşımda, "Mecdel Şems saldırısının arkasında İslami Direniş (Hizbullah) bulunduğuna dair tüm iddiaları yalanlıyoruz." şeklinde bir açıklama yaptı.

Yaralılar ve Saldırı İncelemesi

İsrail'in işgali altındaki Dürzi beldesi olan Mecdel Şems'te düzenlenen roketli saldırıda bazı kişilerin yaralandığı bildirildi. Ancak Hizbullah, bu olaya dair herhangi bir bağlantılarının bulunmadığını ve kendilerine yöneltilen tüm suçlamaların asılsız olduğunu vurguladı.

Sonuç olarak, Hizbullah, yapılan saldırının sorumluluğunu reddederek, kamusal bilgi kirliliğine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.