Hizbullah'tan Morgan Ortagus'un Açıklamalarına Sert Tepki

Hizbullah'tan ABD'li Yetkiliye Sert Yanıt

Hizbullah, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilci Yardımcısı Morgan Ortagus'un Beyrut ziyareti sırasında yaptığı açıklamalara sert bir şekilde yanıt verdi. Hizbullah, Ortagus'un ifadelerini "Lübnan'ın egemenliğine müdahale" olarak nitelendirdi.

Muhammed Rad'dan Açıklamalar

Lübnan Parlamentosundaki Hizbullah Grup Başkanı Muhammed Rad, Ortagus'un Hizbullah'a yönelik sözlerine yazılı bir açıklama ile tepki gösterdi. Rad, bu sözleri "Lübnan'da ulusal bir oluşuma karşı kin dolu sorumsuzca sözler" olarak değerlendirerek, Ortagus'un açıklamalarının açıkça bir müdahale olduğunu ifade etti.

ABD'li yetkiliyi diplomatik görgü kurallarına uymamakla suçlayan Rad, Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yakın zamanda gerçekleştirdiği görüşmeye de atıfta bulunarak, "Yolsuzluktan söz edenler, terörü kucaklayamaz" dedi.

Ortagus'un Tartışmalı Açıklamaları

Ortagus, Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile yaptığı görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunmuştu. Ortagus, "ABD'deki ve dünyadaki Lübnanlıları ülkenin geleceği konusunda hiç bu kadar coşkulu görmemiştim. Bunun büyük ölçüde Hizbullah'ın İsrail tarafından yenilmesinden kaynaklandığını düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Ortagus ayrıca, "İsrail'e Hizbullah'ı yendiği için teşekkür ederim" diyerek, Lübnan halkının ve Cumhurbaşkanı Avn'ın da bu süreçte rol oynadığını belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından Yanıt

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada ise Ortagus'un sözlerinin "kendi görüşü olduğu ve Lübnan Cumhurbaşkanlığının bununla ilgilenmediği" vurgusu yapıldı.

Ortagus'un Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Nevvaf Selam dahil herkesin yolsuzluğu bitirmekle kararlı olduğunu belirtmesi ve Hizbullah'ın hükümette yer almayacağına dair iddiası tepki çekti. Ayrıca, Ortagus'un yaptığı el sıkışma sırasında Islail'in sembolü olan Davut Yıldızı yüzüğü taktığı sosyal medyada da geniş yankı buldu.