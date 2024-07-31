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Hizbullah'tan Suikasta Uğrayan Hamas Lideri İçin Başsağlığı

Hizbullah, Tahran'da suikaste kurban giden Hamas lideri İsmail Heniyye için başsağlığı diledi ve direnişin devam edeceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 10:31
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 10:31
Hizbullah'tan Suikasta Uğrayan Hamas Lideri İçin Başsağlığı

Hizbullah Suikast Kurbanı İçin Başsağlığı Diledi

Hizbullah Hareketi, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Hamas'a ve Filistin halkına başsağlığı dileklerini iletti.

Hizbullah, resmi Telegram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Heniyye’nin Tahran’da maruz kaldığı saldırıya ilişkin duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Açıklamada, "Büyük ve samimi lider Heniyye’nin kaybı dolayısıyla derin bir üzüntü içindeyiz" ifadesine yer verildi ve başta Hamas olmak üzere tüm Filistin halkına başsağlığı dilekleri sunuldu.

Direnişin Sürdürüleceği Vurgusu

Daha sonra gelen açıklamada, "Tüm direniş alanlarındaki mücadelenin kararlılıkla ve ısrarla devam edeceği" vurgulandı.

Heniyye'nin Suikaste Uğraması

İsmail Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere Tahran'daydı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz sabahı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin kaldığı konuta düzenlenen saldırıyı duyurdu.

Hem İran yönetimi hem de Hamas, bu suikastta İsrail'i sorumlu tutarken, İsrailli yetkililer herhangi bir açıklama yapmaktan kaçındı.

İsmail Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı olarak atanmıştı.

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