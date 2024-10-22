DOLAR
34,26 -0,01%
EURO
37,12 -0,24%
ALTIN
3.007,4 -0,45%
BITCOIN
2.315.658,37 0,15%

Hizbullah'tan Tel Aviv'e Füze Saldırısı

Hizbullah, Tel Aviv'e füze saldırısı düzenledi; ölü ya da yaralı yok.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 09:07
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 09:07
Hizbullah'tan Tel Aviv'e Füze Saldırısı

Hizbullah'tan Tel Aviv'e Füze Saldırısı

Hizbullah, İsrail'in başkenti Tel Aviv ve çevresine füzelerle saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. Bu saldırı, grup tarafından yapılan bir yazılı açıklamada detaylandırıldı.

Üs Hedef Alındı

Açıklamada, Tel Aviv çevresindeki İsrail Askeri İstihbarat Birimi 8200'e bağlı Glilot Üssü'nün hedef alındığı ifade edildi. Saldırının, Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkının direnişine destek vermek ve Lübnan'ı korumak amacıyla yapıldığı belirtildi.

İsrail Ordusunun Yanıtı

İsrail basını, ordunun Lübnan'dan ülke genelinde toplam 20 füze fırlatıldığını duyurdu. Bu füzelerin bir kısmının, İsrail'in hava savunma sistemi "Demir Kubbe" tarafından imha edildiği, diğerlerinin ise boş alanlara düşerek sonuçsuz kaldığı aktarıldı.

Yerel Medya Raporları

Yerel medya kaynakları, saldırılarda ölen veya yaralanan kimse olmadığına dair bilgiler verildiğini belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Yenidoğan Çetesi Soruşturması: Bebeklerin Ölüm Nedenleri Ortaya Çıktı

İUP’lilere her an müjde gelebilir! İşte maaşlarda Ekim detayı

Şok eden karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Fiş alıp- vermeyene 100.000 TL ceza

Destek için son 2 ay! 2500 TL ödeme yapılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ABD ve BAE, Gazze ile Lübnan'daki Gerilimi Gidermek İçin Görüşme Yapıldı
2
MİT ve Emniyet'ten PKK/KCK'nın Avrupa Yapılanmasına Operasyon
3
Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: 15 Kilo Sentetik Madde Ele Geçirildi
4
Özel Sağlık Tesislerinin Denetimleri Yeniden Yapılandırılıyor
5
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Yenidoğan Çetesi Açıklaması
6
Bebek ölümlerine dair şüpheli gelişmeler
7
Yenidoğan Çetesine Operasyon: Sağlık Bakanı Açıklama Yaptı

Resmi Gazete'de yayımlandı: 8 güne sona eriyor! Hemen Aile Bakanlığı'na başvurmak gerekiyor

Gözler ÖSYM'ye çevrili bekliyor! DGS ek tercih heyecanı için geri sayım başladı

İUP’lilere her an müjde gelebilir! İşte maaşlarda Ekim detayı

Asgari ücret zammında 8 detay! Bu rakamlardan biri kesin olacak

Şok eden karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Fiş alıp- vermeyene 100.000 TL ceza

Emeklilere yeni destek müjdesi sabah saatlerinde geldi! Faturaların yarısı ödenecek

Emeklilikte kartlar baştan dağıtılacak: Yeni sistemde çifte maaş alınacak

Asgari ücrette dev patlama! Asgari ücret 2025 için imkansız görülen zam oranı açıklandı

Bayrama 8 gün kala emekli için kalem kırıldı! Emekli için 29 Ekim ikramiyesi son dakika karar verildi

Destek için son 2 ay! 2500 TL ödeme yapılacak

Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim: Bu geceyi bekleyen yaşadı

Yenidoğan Çetesi Soruşturması: Bebeklerin Ölüm Nedenleri Ortaya Çıktı