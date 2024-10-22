Hizbullah'tan Tel Aviv'e Füze Saldırısı

Hizbullah, İsrail'in başkenti Tel Aviv ve çevresine füzelerle saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. Bu saldırı, grup tarafından yapılan bir yazılı açıklamada detaylandırıldı.

Üs Hedef Alındı

Açıklamada, Tel Aviv çevresindeki İsrail Askeri İstihbarat Birimi 8200'e bağlı Glilot Üssü'nün hedef alındığı ifade edildi. Saldırının, Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkının direnişine destek vermek ve Lübnan'ı korumak amacıyla yapıldığı belirtildi.

İsrail Ordusunun Yanıtı

İsrail basını, ordunun Lübnan'dan ülke genelinde toplam 20 füze fırlatıldığını duyurdu. Bu füzelerin bir kısmının, İsrail'in hava savunma sistemi "Demir Kubbe" tarafından imha edildiği, diğerlerinin ise boş alanlara düşerek sonuçsuz kaldığı aktarıldı.

Yerel Medya Raporları

Yerel medya kaynakları, saldırılarda ölen veya yaralanan kimse olmadığına dair bilgiler verildiğini belirtti.