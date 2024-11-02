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Hizbullah'tan Tel Aviv'e Füze Saldırısı

Hizbullah, Tel Aviv'deki askeri üslere yönelik füze saldırılarını duyurdu ve çeşitli hedefleri vurduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 14:58
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 14:58
Hizbullah'tan Tel Aviv'e Füze Saldırısı

Hizbullah'tan Tel Aviv'e Füze Saldırısı

Hizbullah, İsrail'in başkenti Tel Aviv'e yönelik füze saldırısında bulunduğunu açıkladı. Bu saldırı, İsrail Askeri İstihbarat Birimi 8200'e bağlı Glilot Üssünü hedef aldı.

Diğer Hedefler Vuruldu

Ayrıca, İsrail'in kuzey bölgesindeki Kiryat Şmona ve Kfar Giladi bölgeleri, iki kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındı. Tüm bu hedeflerin başarılı bir şekilde isabet aldığı bildirildi.

Açıklanan Hedefler

Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, Hayfa'nın kuzeyindeki El-Keryut bölgesi ile Berea ve Bar Yohai yerleşimlerinin yanı sıra Yesod Hamala, Dalton ve Sha'al yerleşimlerinin de füze saldırısına uğradığı kaydedildi.

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