Hizbullah'tan Tel Aviv'e İHA Saldırısı: Hedef Alınan Askeri Noktalar Açıklandı

Hizbullah, Tel Aviv'deki Hassas Askere Noktaları Hedef Aldı

Hizbullah, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bulunan hassas askeri noktalara insansız hava araçları (İHA) ile saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, saldırının detaylarına ilişkin bilgiler verildi ve bu askeri noktaların hedef alındığı ifade edildi.

Açıklamalardan Sonra Hedefler Belirlenecek

Açıklamada, hedef alınan askeri noktaların daha sonra paylaşılacağı kaydedildi. Bu gelişme, bölgedeki gerilimi daha da tırmandırabilir.

Roket Saldırıları ve Yaralılar

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, dün akşam Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan ve Beni Brak bölgelerine Lübnan'dan atılan füzeler %0120; nedeniyle biri ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Ramat Gan içinde bir ticari kompleksin yakınlarına düşen roket sonrası yangın çıktığı bildirildi.

Hava Trafiğinde Aksamalar

Ben Gurion Havalimanı'nda ise, saldırılar nedeniyle uçuşlarda aksamalar yaşandı. Uçakların iniş ve kalkışlarının durduğu, sirenlerin çaldığı sırada inmekte olan uçakların geri dönmek veya havada beklemek zorunda kaldığı aktarıldı.

Bu gelişmeler, İsrail ve Hizbullah arasındaki gerilimin artmasıyla birlikte büyük bir uluslararası dikkat çekmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.