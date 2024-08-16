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Hizbullah'tan Tünel Görüntüleri: Uzun Menzilli Füze Taşımaya Hazır

Hizbullah, uzun menzilli füzeleri taşıyan büyük araçların geçebileceği tünel görüntülerini paylaştı ve İsrail'e uyarıda bulundu.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 12:23
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 12:23
Hizbullah'tan Tünel Görüntüleri: Uzun Menzilli Füze Taşımaya Hazır

Hizbullah, Uzun Menzilli Füzelere Uygun Tünellerini Paylaştı

Lübnan merkezli İran destekli Hizbullah Hareketi, İsrail ordusu ile yaşadığı çatışmaların 10. ayında, büyük araçların geçebileceği tünellerinin görüntülerini ilk kez yayınladı.

Resmi Açıklama ve Tünel Görüntüleri

Hizbullah, ilgili tünel görüntülerini resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak, özellikle tünel içinde büyük araçlar ile taşınabilecek olan uzun menzilli füzelerin varlığını vurguladı. Tünellerin 'İmad-4' olarak adlandırıldığı belirtildi.

Görüntülerde, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın geçmişteki açıklamaları da yer almakta olup, Nasrallah'ın şu ifadeleri dikkat çekti:

"Eğer İsrail Lübnan'a savaşı dayatırsa, hiçbir zaman beklemediği kader günü ile karşı karşıya kalacaktır. Bizimle savaş tüm Filistin ve Ürdün sınırına kadar uzanacaktır. Kiryat Şmona'dan Eliat'a kadar uzanacaktır."

Yükselen Tansiyon ve Misilleme Tehditleri

Tünel görüntülerinde ayrıca, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Hizbullah komutanlarının ve ABD'nin saldırısında yaşamını yitiren İranlı komutan Kasım Süleymani'nin fotoğrafları da yer almakta.

Son dönemlerde, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında sınır hattında "kontrollü çatışmalar" devam etmekte. Özellikle 30 Temmuz 2023'te Beyrut'taki saldırıda Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ün öldürülmesi, tansiyonun artmasına neden oldu. Tahran'da Hamas lideri İsmail Heniyye yönelik suikastın ardından, Nasrallah misilleme tehdidinde bulunmuştu.

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