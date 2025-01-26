Hizbullah'tan Uluslararası Topluma Çağrı: İsrail Lübnan'dan Çekilsin

Hizbullah'tan Uluslararası Çağrı

Hizbullah, İsrail'in ateşkes anlaşmasına aykırı olarak işgal ettiği Lübnan'ın güneyinden çekilmesi için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Yapılan yazılı açıklamada, "Anlaşmayı sağlayan ülkelerin öncülüğünde uluslararası toplumun, İsrail'in suçlarına karşı sorumluluk üstlenmesi ve topraklarımızdan tamamen çekilmeye zorlanması gereklidir" ifadesine yer verildi.

Lübnan'ın Sivillerinin Kararlılığı

Ayrıca, açıklamada İsrail'in işgaline rağmen Lübnan'ın güneyine geçmeye çalışan sivillerin, “kararlılığın, azmin ve zaferin en yüce manasını temsil ettikleri" vurgulandı.

Ateşkes Anlaşması ve Denetim Komitesi

Ateşkes anlaşması çerçevesinde oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesinde Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD yer almakta.

İsrail Ordusunun Çekilme Süreci

İsrail ordusunun, 26 Ocak'a kadar Lübnan'dan çekilmesi öngörülmüştü. Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması 27 Kasım 2024'te saat 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girdi. Bu anlaşma uyarınca, Lübnan ordusunun 60 gün içinde (26 Ocak'a kadar) İsrail'in işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması ve İsrail ordusunun çekilmesi bekleniyordu.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından, İsrail ordusu bombardımanlar ve ev yıkma gibi eylemlerle ateşkes ihlallerine devam etti. 24 Ocak'ta, İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden çekilme sürecinin 60 günden fazla sürdüğünü ve bu durumun anlaşmaya aktarıldığını savunarak, pazar günü tam çekilmeyi tamamlayamayacağını duyurdu.