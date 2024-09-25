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Hizbullah, Tel Aviv'deki Mossad Karargahını Füze ile Vurduğunu Açıkladı

Hizbullah, Tel Aviv’deki Mossad karargahına füze saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu. İsrail ise füzenin engellendiğini bildirdi.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 10:23
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 10:23
Hizbullah, Tel Aviv'deki Mossad Karargahını Füze ile Vurduğunu Açıkladı

Hizbullah'dan Tepki: Mossad Karargahı Hedef Alındı

Lübnan merkezli Hizbullah, komutanlarına yönelik suikastlar sonucunda İsrail istihbarat teşkilatı Mossad'ın Tel Aviv'deki karargahını balistik füze ile vurduğunu duyurdu. Ancak İsrail, bu füzenin engellendiğini belirtti.

Füzeler İle Yapılan Saldırı

Hizbullah, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, sabah saat 06:30'da Kadir 1 tipi balistik füzesi ile hedef alınan Mossad karargahının, Hizbullah’a yönelik suikastlar düzenlemek ve iletişim cihazlarının patlatılmasında sorumluluğu olduğu ifade edilmiştir.

Ayrıca, bu füze fırlatımının, Gazze’deki Filistinli grupların 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı "Aksa Tufanı" saldırısıyla eş zamanlı gerçekleştiği kaydedildi. Böylece Hizbullah, bu saldırıyı "Gazze’deki direnişe destek olmak ve Lübnan halkını korumak" amacıyla yaptığını vurguladı.

İsrail'in Saldırıları ve Uyarılar

Öte yandan, İsrail, 1 yıldır sürdürdüğü Gazze saldırılarının yanı sıra Lübnan-İsrail sınır hattındaki çatışmalara devam ediyor. Bu durum, Hizbullah’ın üst düzey komandolarına yönelik suikastların artmasına yol açtı. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah‘ın sağ kolu olarak bilinen Fuad Şükür ve diğer komutanların öldürüldüğü bilgisi elde edildi.

Geri Dönmeyin Uyarısı

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde saldırılara maruz kalanlara, "evlerinize geri dönmeyin" uyarısında bulundu. Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, güvenlik endişeleri nedeniyle gelecekteki bir duyuruya kadar evlerden çıkmamalarını tavsiye etti.

Ölü Sayısı Artıyor

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 23 Eylül itibarıyla gerçekleştirilen saldırılarda 558 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralı sayısının ise 1835 olduğunu bildirdi. Bu süreçte ülkenin güneyinden başkent Beyrut ve kuzeyine doğru bir göç dalgası yaşandığı bildirilmektedir.

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