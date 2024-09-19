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Hizbullah Telsiz Patlamalarında 25 Üyesini Kaybetti

Hizbullah, telsiz patlamaları sonucu 25 mensubunun hayatını kaybettiğini açıkladı. Çatışmalarda toplam kayıp 478'e ulaştı.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 13:53
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 13:53
Hizbullah Telsiz Patlamalarında 25 Üyesini Kaybetti

Hizbullah, Patlama Sonrası Üyelerini Kaybetti

Hizbullah, 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana süregelen çatışmalar sonucunda 25 üyesinin telsiz patlamaları sebebiyle hayatını kaybettiğini bildirdi. Bu gelişme ile birlikte, İsrail ile Hizbullah arasında gerçekleşen çatışmalarda yaşamını yitiren Hizbullah mensubu sayısı toplamda 478'e yükselmiş oldu.

Patlama Olayları ve Sonuçları

Lübnan'ın farklı bölgelerinde meydana gelen "ICOM" telsiz patlamaları, Hizbullah’ın açıklamalarında detaylandırıldı. Özellikle 17 Eylül tarihinde, Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarındaki eş zamanlı patlamalar sonucunda 12 kişi, aralarında iki çocuk da bulunmak üzere, hayatını kaybetti. Ayrıca, bu patlamalarda 300’e yakın kişi ağır yaralanarak hastanelere kaldırıldı.

Devam eden olaylar sonucunda, 18 Eylül tarihlerinde çok sayıda telsizin patlaması sonucu ise 20 kişi daha hayatını kaybetmiş ve 450’nin üzerinde yaralı bildirilmiştir. Lübnanlı yetkililer olayların sorumlusunun İsrail olduğunu ifade etmiş olsalar da, İsrail'den henüz bir açıklama gelmemiştir.

Gelişen Çatışmaların Arka Planı

İsrail-Lübnan sınırında, 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana taraflar arasında zaman zaman artan şiddetli çatışmalar devam ediyor. Bu durum, bölgedeki gerginliği artırmakta ve hayat kayıplarına neden olmaktadır.

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