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Hizbullah Üzerindeki Patlayıcı Çağrı Cihazları İnceleniyor

Lübnan'da Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarının patlaması sonucu yaşananlar uluslararası gündemi etkiliyor.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 23:32
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 23:32
Hizbullah Üzerindeki Patlayıcı Çağrı Cihazları İnceleniyor

Lübnan'daki Patlayıcı Çağrı Cihazları Olayı

Lübnan'da Hizbullah üyelerinin üzerindeki çağrı cihazlarının patlaması, nasıl patlayıcı hale getirildiği yönündeki tartışmaları beraberinde getirdi. Olayla ilgili olarak, Lübnan hükümeti, patlayıcı cihazların arkasında İsrail'in olduğunu öne sürdü.

Olayın Sonuçları

Lübnan Sağlık Bakanlığı, meydana gelen patlamalar sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaklaşık 2.800 kişinin yaralandığını açıkladı. Bu olay, bölgedeki güvenlik durumunu daha da karmaşık hale getirdi.

Çağrı Cihazlarının Menşei Üzerine Tartışmalar

Sosyal medyada paylaşılan bilgilere göre, patlayan çağrı cihazlarının çoğu, farklı menşeli markalardan gelmekte. İki model ABD menşeli, bir tanesi ise Tayvan kökenli bir şirket tarafından üretilmiştir. Özellikle Motorola markası, 1900'lerin başından bu yana iletişim cihazları üretiyor. Ancak, olay sırasında patlayan cihazların görünür bir şekilde Motorola markasına ait olduğuna dair kesin bilgiler bulunmamakta.

Apollo Systems HK Cihazları ve İkinci El Satışlar

Patlayan cihazlardan biri, Tayvan merkezli Apollo Gold şirketine ait "Gold Apollo Rugged Pager AR924" modeli olarak kaydedildi. Bu çağrı cihazları, resmi olarak cep telefonlarının yaygınlaşması nedeniyle uzun süre önce satıştan kaldırılmış olsa da, ikinci el piyasasında varlık göstermekte.

Her ne kadar olayla ilgili detaylar netleşmemiş olsa da, çağrı cihazlarının neden patlatıldığı ve geride bıraktığı sorunlar hâlâ merak edilmekte. İsrail ile Lübnan arasındaki gerginlik, 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana daha da tırmanmış durumda.

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