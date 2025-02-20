Hizbullah ve Emel Hareketi'nden İsrail'e Sert Mesaj: İşgali Reddettik

Hizbullah ve Emel Hareketi, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki işgalini reddettiğini duyurdu ve uluslararası anlaşmalara uyulması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 17:08
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 17:08
Hizbullah ve Emel Hareketi'nden İsrail'e Sert Mesaj: İşgali Reddettik

Hizbullah ve Emel Hareketi: İsrail'in İşgali Kesinlikle Reddediliyor

Lübnan'da Hizbullah ve Emel Hareketi, İsrail’in Lübnan'ın güneyindeki işgalini sürdürmesine karşı olduklarını duyurdu. Bu açıklama, her iki hareketin yetkilileri arasında gerçekleştirilen bir görüşmenin ardından geldi.

Ateşkes Anlaşmasına Vurgu

Açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında imzalanan ateşkes anlaşmasının gereği olarak, İsrail'in 18 Şubat'ta çekilmesi gereken işgalinin devam ettiğine dikkat çekildi. "Güney Lübnan topraklarının herhangi bir yerinde işgalin varlığını kesinlikle reddediyoruz," ifadeleri öne çıktı.

İhlallere Karşı Tepki

Hizbullah ve Emel Hareketi, İsrail'in Lübnan'ın hava sahasındaki ihlalleri ve topraklarına yönelik saldırılarını da kınayarak, ateşkes anlaşması ve BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının uygulanması konusunda çağrıda bulundu. Ayrıca, Lübnan'daki yeni hükümetin, İsrail saldırıları sonucu yıkılan bölgelerin inşasını bir öncelik olarak ele alması gerektiği vurgulandı.

İsrail'in Çekilme Süreci

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes, 27 Kasım 2024 tarihinde kabul edildi. Anlaşma gereği, İsrail ordusunun 60 gün içinde güney Lübnan'daki işgal ettiği noktalardan çekilmesi öngörülüyordu. Ancak İsrail, Lübnan ordusunun düzeni sağlamakta yetersiz kaldığını belirterek işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzattı.

Sınır bölgelerinde yaşayan binlerce Lübnanlı, İsrail ordusunun sürdürdüğü işgal ve saldırılar nedeniyle yerlerinden oldu. İsrail’in çekildiği 11 bölgede 19 Şubat'ta Lübnan askerleri konuşlanırken, sınır hattındaki 5 noktada ise işgalin devam edeceği bildirildi.

BM'nin Müdahale Çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Lübnan'dan çekilme sürecinde gecikmeler yaşandığını kaydederek, ateşkes anlaşması ve BM Güvenlik Konseyi'nin kararları doğrultusunda İsrail'in güney Lübnan'dan tamamen çekilmesi gerektiğini ifade etti.

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