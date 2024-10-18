Hizbullah ve Husiler'den Sinvar İçin Taziye Mesajı

Lübnan Hizbullah'ı ve Yemen'deki Husiler, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın İsrail saldırısında hayatını kaybetmesi dolayısıyla taziye mesajları yayımladı.

Taziye Mesajları ve Değerlendirmeler

Hizbullah, yaptığı yazılı açıklamada, "Mescid-i Aksa Tufanı'nın lideri, Hamas Siyasi Büro Başkanı mücahit kardeşimiz Yahya Sinvar'ın şehadeti dolayısıyla en derin başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı. Hizbullah ayrıca, Sinvar'ın İsmail Heniyye'nin "emanetini ve liderlik meşalesini taşıdığını" vurguladı ve onun Amerikan projeleri ile Siyonist işgaline karşı durduğunu belirtti.

Husiler'in Açıklamaları

Yemen Husileri, Sinvar'ın hayatını kaybetmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Onun temiz kanı Filistin'deki mücahitlerin azim ve kararlılığını artırarak Siyonistleri ateşiyle yakacaktır" dedi. Husiler, Sinvar’ın cihat ve fedakarlık dolu bir hayat sürdüğünü belirterek, onun "Filistin direnişinin ön saflarında yer aldığını" ifade etti.

Sinvar'ın Hayatı ve Liderliği

İsrail ordusu, Yahya Sinvar'ın Gazze'nin güneyinde bir saldırıda tuttuğu yaşam mücadelesini yitirdiğini duyururken, Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye de Sinvar'ın ölümünü doğruladı. Yahya Sinvar, 31 Temmuz'da suikasta uğrayan İsmail Heniyye'nin yerine 6 Ağustos'ta Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı olarak seçilmişti.

Kısa Bir Biyografi

Yahya Sinvar, 29 Ekim 1962'de Gazze Şeridi’nin Han Yunus Mülteci Kampı'nda dünyaya geldi. İlk olarak 1982 yılında İsrail tarafından tutuklanan Sinvar, daha sonra birkaç kez hapis cezasına çarptırılmıştır. 2011 yılında, 23 yıllık bir hapis hayatının ardından serbest kalan Sinvar, Hamas'ın siyasi bürosuna katıldı.

Sinvar, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın ilk kurucuları arasında yer almakta olup, aynı zamanda Hamas’ın güvenlik ve davet teşkilatını yöneten Mecd Gücü'nün de kurucusudur. Sinvar, basında pek görünmeyen bir lider olmasına rağmen uluslararası alanda dikkat çekici bir figür olarak ön plana çıkmıştır.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Mayıs ayında Sinvar için tutuklama kararı çıkarılmasını talep etmişti. Sinvar, en son 7 Ekim 2023'te Aksa Tufanı'nın "bir numaralı sorumlus"u olarak gösterilmişti.