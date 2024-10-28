Hizbullah ve İsrail Arasındaki Çatışmalar Şiddetleniyor

Hizbullah, İsrail Askerlerini Hedef Aldı

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusuna ait araçları hedef aldığını ve bu çatışmalar sonucunda bazı İsrail askerlerinin ölü ve yaralı olduğunu belirtti.

Kefr Kila'da Çatışmalar

Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Kefr Kila beldesi yakınlarında İsrail araçlarının hedef alındığı belirtildi. Bu çatışmalar sırasında İsrail askerleri arasında kayıplar yaşandığı ifade edildi.

Füze Saldırıları

Lübnan'ın güneyinde bulunan el-Vizzani beldesinin batısındaki el-Umra bölgesinde, grup halindeki İsrail askerlerinin farklı füzelerle vurulduğuna dikkat çekildi. Ayrıca, İsrail'in kuzeyindeki Hayfa'daki askeri üssün de füzelerle hedef alındığı bilgisi verildi.

İsrail Ordusundan Açıklama

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kendi kuzeyine ve Hayfa'ya 35 füze fırlatıldığını duyurdu. Füzelerin, Batı ve Yukarı Celile ile Hayfa Körfezi bölgelerine yöneltildiği, bölgede alarm sisteminin devreye girdiği aktarıldı.

Çatışmaların Genel Görünümü

İsrail ordu birlikleri, 8 Ekim 2023'ten bu yana Hizbullah ile kontrollü çatışmalara girmiş bulunuyor. 23 Eylül’den bu yana, Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelere yönelik yüzlerce hava saldırısı düzenlendiği dile getiriliyor.

Lübnan'da İnsan Kaybı ve Yerinden Edilme

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 8 Ekim 2023 tarihinden itibaren 2 bin 672 kişi yaşamını yitirdi. Bu ölümler arasında 104 çocuk ve 194 kadın bulunuyor. Ayrıca, 12 bin 468 kişi de çeşitli yaralanmalarla hastanelere kaldırıldı.

Göç Dalgası

İsrail bombardımanları nedeniyle Lübnan'da büyük bir iç göç yaşandığı, 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor. Lübnan hükümeti, 486 binden fazla kişinin Suriye’ye göç ettiğini açıkladı. Sonuç olarak, devam eden çatışmalar bölgedeki güvenlik durumunu olumsuz etkilerken, sivillerin durumunun da kritik olduğu gözlemleniyor.