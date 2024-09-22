Hizbullah ve İsrail Arasındaki Çatışmalarda Bir Üye Hayatını Kaybetti

İsrail ile Hizbullah Arasındaki Çatışmalar Şiddetleniyor

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde İsrail ile girdikleri çatışmada bir mensubunun hayatını kaybettiğini duyurdu. Örgüt, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Şuaytiyye beldesinden Ali Muhammed Bencek'in çatışmalarda yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Hizbullah'tan Açıklama

Açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki geniş alanların katyuşa roketleri ve yeni geliştirilen "Fadi 1" ile "Fadi 2" füzeleri ile hedef alındığı ifade edildi. 8 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalarda, Hizbullah mensuplarının toplam kaybı 502 kişi olarak belirlendi.

İsrail'in Hava Saldırıları Sürüyor

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyi ve Bekaa Vadisi'ndeki bölgelere yoğun hava saldırılarına devam ediyor. Son olarak gece saatlerinde Lübnan topraklarından 150 roket ve seyir füzesi ile saldırılar düzenlendi.

Beyrut’taki Gerilim

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut üzerinde gerçekleştirdiği hava saldırısı sonrası, sınır bölgesinde gerilim artmış durumda. 20 Eylül tarihli saldırıda, 3'ü çocuk 7'si kadın 45 kişi hayatını kaybetmişti. Bu saldırıda, Hizbullah’ın üst düzey komutanlarından İbrahim Akil de yaşamını yitirmişti.

Uluslararası Toplumun Uyarıları

Uluslararası toplum, İsrail'in artan saldırılarına karşı bölgesel bir savaşın patlak verebileceği konusunda uyarılarda bulunmakta. İsrail, Lübnan sınırındaki tahliyelerin güvenli bir şekilde sonlandırılmasını hedeflerken, Hizbullah, çatışmaların sadece İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması halinde sona ereceğini belirtiyor.