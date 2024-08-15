Hizbullah ve İsrail Arasındaki Gerilim Tırmanıyor

Hizbullah'ın Saldırıları Başladı

Lübnan merkezli Hizbullah Hareketi, İsrail'in kuzeyinde bulunan yasa dışı yerleşim birimi Şamir'e ve Hirbet Maar askeri üssüne yönelik etkili saldırılar düzenlediğini açıkladı. Hizbullah'tan Açıklama

Yapılan yazılı açıklamada, Şamir yerleşiminin ilk defa katyuşa füzeleri ile hedef alındığı, bu yerleşimin artık hedef listesine alındığı ifade edildi. Saldırının, İsrail'in özellikle Mercayun bölgesine düzenlediği hava saldırılarına bir misilleme olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

İsrail Ordusunun Tepkisi

İsrail ordusuna ait Kanal 12 Televizyonu, Lübnan'dan atılan bir füzenin Şamir yerleşiminde açık bir alana düştüğünü ve yangına sebep olduğunu bildirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı duyuruya göre, İsrail ordusu El-Hıyam kasabasına fosforlu top mermileriyle saldırdı. Saldırılar sonucunda 2 kişi, fosfor gazından etkilenerek ciddi boğulma tehlikesi geçirdi ve Mercayun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gerilim Devam Ediyor

Bu olaylar, bölgedeki gerilimin artmasını sağlarken, her iki tarafın da saldırılarına devam etmesi, uluslararası isnanç ve güvenliği tehlikeye atıyor.